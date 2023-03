Måske hælder han selv vand på, hvis banen er tør

Magomed Odiev er 45 år, han har et lidt livstræt udtryk i ansigtet, der er prydet af et gråt skæg. Måske er denne observation en anelse klichépræget. Han er russer, født i Grosny, landstræner for Kasakhstans fodboldhold. Han svarer udførligt på spørgsmål, også om det danske landsholds styrker. Svaghederne vil han ikke gå i detaljer med. Men de er der, mener han.