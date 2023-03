Hjulmand har fundet en erstatning for skadet forsvarskrumtap

Det er dermed et velkendt ansigt, som slutter sig til truppen.

Forsvarsspilleren har spillet 35 kampe for Danmark og været en del af truppen til endnu flere.

Landstræner Kasper Hjulmand må i forvejen undvære Joachim Andersen, som i sidste uge blev skadet under opvarmningen til Crystal Palaces udekamp mod Arsenal.

Fredag formiddag satte Hjulmand ord på de skader i forsvaret, som umiddelbart svækker defensiven.

- Vi er hårdt ramt. Det er sjældent. Jeg har aldrig været udsat for, at to midtstoppere er gået i stykker, siger Hjulmand om den seneste uges skader.