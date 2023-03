Kane og Ronaldo satte rekorder på åbningsaften i EM-kval

Det var 54. gang, at Kane kom på måltavlen for England i 81 optrædener.

Forud for sejren over Italien i Napoli delte han rekorden med Wayne Rooney, der nåede at score 53 mål i 120 kampe for England, før han indstillede karrieren for få år siden.

Declan Rice bragte de engelske gæster i front med 1-0 efter et kvarter mod italienerne, efter at Harry Kanes forsøg var blevet blokeret. Mateo Retegui reducerede til 1-2 for værterne ti minutter efter pausen.

De engelske gæster måtte spille kampen til ende med ti mand, efter at Luke Shaw ti minutter før slutfløjt modtog sin anden advarsel og blev udvist.