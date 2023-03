Randers har forfremmet assistent til cheftrænerpost

- På den her måde fastholder vi også kontinuiteten, for han har været en vigtig del af trænerteamet, men vi får samtidig også en ny mand med nye tanker i spidsen for holdet.

- At han så har taget hele vejen i vores system, gør det bare endnu bedre i vores optik, siger Søren Pedersen.

Den 39-årige Bertelsen skulle ikke tænke længe, da han fik chancen for at blive cheftræner.

- Man kan godt sige, at det er et job, jeg har gjort mig klar til igennem en længere periode efter at have smagt på det tilbage i 2018 og siden været assistenttræner for Thomas, som jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med.

- Nu skal jeg selv stå forrest, og det glæder jeg mig til. Jeg skal bygge videre på det fundament og den strategi, som vi fik lagt for fem år siden og derfra sætte mit præg på vores allesammens fodboldhold, siger Rasmus Bertelsen.