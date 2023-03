Fyringen var den anden i FC Midtjylland i denne sæson. Kort inde i sæsonen blev Bo Henriksen fyret efter lidt over et år på posten.

Her havde den tidligere Horsens-træner ført klubben til superligasølv og pokalguld.

Op til sidste runde i grundspillet stod Niels Lodberg midlertidigt i spidsen for holdet, som efter 3-3 i Silkeborg missede mesterskabsspillet.

Et dybt skuffende facit for klubben, som råder over et af Superligaens største budgetter.

FC Midtjylland indleder nedrykningsspillet på ottendepladsen med et point op til Silkeborg, der som nummer syv indtager den placering, som i sidste ende sikrer en kamp om en plads i europæisk fodbold.