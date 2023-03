»Det handlede om, at vi ikke mærkede kampen rigtigt. De kom på 1-2, men vi skulle ikke være for ivrige efter at lave nummer tre. Vi skulle have spillet chancerne større, især ved nogle af de skud, vi prøvede fra distancen. Det tredje mål er meget vigtigt. I pausen talte vi om, at vi skulle lave nummer tre. 1-2, det kan ske. Der var ikke straffespark, men sådan er det. Det skulle ikke have rystet os så meget.«

»Det har intet med taktik at gøre. Det handler om, at man gør lidt mere, man tager de defensive løb, man tager dueller, kæmper sammen, tager initiativ og spiller med løftet hoved. Det er grundlæggende. Det viste vi ikke. Vi havde endda muligheden for at blokere skuddet til 2-2. Det tredje mål var slet ikke acceptabelt. Det skal vi tage meget seriøst. Jeg har ikke svaret på, hvad der er galt, og hvad der skal ske. Men der er noget at kigge på. Det er ikke acceptabelt.«