Barcelona slog Real Madrid med scoring i overtiden

Hvis madrilenerne for alvor skulle gøre sig håb om at fravriste Barcelona titlen, skulle der formentlig hentes en sejr søndag aften, og det begyndte lovende for gæsterne.

Efter ni minutters spil kom Vinicius Junior til baglinjen og sendte bolden på tværs, hvor Barcelonas Ronald Araujo blev ramt så uheldigt i hovedet, at han scorede selvmål.

Foran 1-0 trak gæsterne sig og overlod initiativet til Barcelona, der kom til flere gode muligheder.

Den danske midterforsvarer Andreas Christensen var flere gange med fremme. Midtvejs i første halvleg satte han panden på et indlæg fra venstrekanten, men forsøget røg forbi mål.