Brøndby-træner er rasende over sit holds præstation

- Jeg er irriteret over, at vi ikke kan præstere bedre i så vigtig en kamp. Og jeg er irriteret over, at vi virker til at være så bekymrede i vores spil, så vi ikke er i stand til at matche et hold som FC Nordsjælland på nær i 25 minutter af første halvleg.

Takket være tre feberredninger af målmand Mads Hermansen holdt Brøndby nullet før pausen. Holdet kunne endda gå til pause foran 1-0 på Håkon Evjens scoring.

Men efter pausen blev Brøndby ganske enkelt spillet ud af Farum Park, men takket være landsholdsaktuelle Hermansen havde Brøndby 1-1 frem til tillægstiden.