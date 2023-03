25/03/2023 KL. 16:30

»Folk skal ikke forvente, at vi bare kører dem over«

Fodboldlandsholdet er storfavorit til at vinde sin EM-pulje og kommer til at dominere kampene, også søndag mod Kasakhstan. Et par af spillerne glæder sig i særdeleshed til at se mere til bolden.