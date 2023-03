Hvis kometen ikke slår til, hvem i alverden skal så lave de danske mål?

Der er syv offensive spillere i den danske landsholdsstab mod Finland. De har tilsammen lavet 19 mål for Danmark. Seks andre angrebsivrige typer er af flere årsager ikke med. De har i alt scoret 79 mål på landsholdet.

Hvem skal score for Danmark i kampe, som kræver stor effektivitet i feltet? Som mod Finland i Parken torsdag aften og mod Kasakhstan på søndag. Hvis landstræner Kasper Hjulmand vil have lidt sjælefred, er det ikke de seneste 10 landskampe, han skal dykke ned i, når det drejer sig om at hænge sin hat på målfarlige angribere. Se bare her: