Seks minutter før tid kom han på banen for Hoffenheim, der slog Hertha Berlin 3-1. Lyder det dagligdags? Ikke for Thomas Delaney. for det var første gang i over et halvt år, at den danske midtbanekriger var med til at vinde en fodboldkamp.

Thomas Delaneys seneste andel i en sejr var i Nations League mod Frankrig den 25. september