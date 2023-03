Brøndby kravlede op i top-6 efter sejr over Silkeborg

Det var også Brøndbys fortjeneste, idet Jesper Sørensens tropper fightede godt i defensiven.

Offensivprofilerne Nicolai Vallys og Ohi Omoijuanfo stod for Brøndbys scoringer, hvilket også er et udtryk for, at den individuelle kvalitet blev en afgørende faktor i kampen.

Resultatet betyder, at Brøndby kravler op på fjerdepladsen i tabellen, hvor holdet har 30 point efter 21 kampe. Silkeborg, der med en sejr kunne have sikret sin billet til mesterskabspillet, befinder sig på syvendepladsen med 28 point.