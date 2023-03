Vejle har taget endnu et stort skridt mod Superligaen

Vejle øgede søndag sin mulighed for at rykke op i Superligaen efter en 3-1-sejr hjemme over Fredericia.

Med sejren topper Vejle tabellen med 47 point efter 21 kampe. Det er seks point mere end Hvidovre på andenpladsen. Hvidovre spillede tidligere søndag 2-2 ude mod Hobro.

Sønderjyske, der søndag vandt 3-2 ude over Vendsyssel, er placeret på tredjepladsen med 34 point. Det er de to bedste hold, der rykker op i Superligaen.