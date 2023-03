Viborg og Nordsjælland delte i jævnbyrdig topkamp

Kampen startede lige, og ingen af de to hold spillede sig frem til store chancer.

Viborg-defensiven stod kompakt og spillede med stor ro, hvilket gjorde det svært for FCN for alvor at blive farlige.

Selv om gæsterne sad mest på bolden, bød værterne sig også til offensivt. Særligt kantspilleren Elias Achouri var et giftigt islæt.

Efter 36 minutter fik gæsterne dog dirket Viborg-forsvaret op. Nordsjælland-backen Daniel Svensson krøllede med indersiden flot bolden over i det lange hjørne og sendte FCN i front.