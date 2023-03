OB fastholder top-6-drømmen efter sejr over svage AaB

Herefter var OB fortsat bedst. Trods et udfordrende græstæppe havde hjemmeholdet ikke svært ved at kombinere sig udenom et AaB-mandskab i opløsning.

Blot et par minutter efter 2-0-scoringen havde Kadrii muligheden for at blive dobbelt målscorer, da han kom helt alene med AaB’s keeper, men sidstnævnte vandt den duel.

OB tog foden en smule af speederen herefter, men lurede stadig på kontra, hvor specielt kanten Emmanuel Sabbi var farlig, men uskarp.

Stik imod spil og chancer fik AaB-forsvarer Daniel Granli reduceret i tillægstiden, men det var for sent til at rette på, at OB kunne gå sejrrigt fra fredagens aftenopgør med 2-1.