Benfica bankede belgiere og buldrer videre i Champions League

To mål mod slutningen af første halvleg sendte holdet på sejrskurs, før arbejdet stensikkert blev gjort færdigt efter pausen.

Allerede efter et minut eksploderede stadion i jubel, da den danske landsholdsspiller Bah med et perfekt indlæg fandt João Mário, der med stor frækhed sendte bolden over stregen.

En offside i opspillet annullerede målet og den danske assist, og efter at have været trykket i bund fik gæsterne en smule luft.

Det blev til et par pæne belgiske chancer, men med syv minutter til pausen begyndte det at gå galt.