Tirsdag kan Tengstedt jr. ligeledes opnå en mindeværdig aften uden at komme på banen. For selv om der ikke er udsigt til nogen familieforøgelse denne gang, er det få fodboldspillere forundt at være en del af et hold, der kan kvalificere sig til kvartfinalen i Champions League. Endnu færre opnår det efter sådan et karriereforløb, som Casper Tengstedt har gennemgået.