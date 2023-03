FCK-træner blæste til angreb i jagt på bedste målscore

Også på pointtal er FCK ved at nærme sig FCN. Førerholdet tabte søndag med 1-2 til Silkeborg, og FCK er nu kun tre point efter på andenpladsen, mens Viborg falder til tredjepladsen efter 2-2 mod Randers søndag.

- Jeg havde været lige så glad, hvis Nordsjælland og Viborg havde vundet. Det er vores egne præstationer, der skal bære det, at vi kommer tilbage på førstepladsen.

- Mine arme er nede allerede i morgen, for på søndag har vi en svær kamp mod Horsens. Vi er glade for at vinde, men det var stadig kun tre point, siger Neestrup.

Den dobbelte målscorer Lukas Lerager medgiver, at det flaskede sig perfekt for FCK søndag.

- Selvfølgelig følger vi med. Det vil være idioti at sige, at vi ikke kigger på de andre resultater. Det gav noget ekstra motivation, men vi skulle stadig selv have tre point for at følge med. Men det er rart, at der kun er tre point op nu.