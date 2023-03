FCK tangerede rekord og fuldendte perfekt søndag

Med til historien hører dog, at OB spillede med ti mand i mere end en time, og i den sidste halve time var reduceret til ni spillere.

FCK brugte den knusende sejr til at få ligaens bedste målscore og avancerede dermed til Superligaens andenplads, kun tre point efter førerholdet, FCN.

Kampens mest afgørende detalje faldt efter knap en halv time og kom fra en OB’er.

På kanten af feltet gled den 19-årige Aske Adelgaard og kom til at baske til bolden med hånden. Dommer Morten Krogh dømte prompte straffespark, og efter at have konsulteret VAR gav han som følgestraf Adelgaard rødt kort for at have frarøvet FCK en åben målchance.