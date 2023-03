United-træner efter ydmygelse: Det var uprofessionelt

- I anden halvleg havde vi overhovedet ikke vinderattitude. Vi holdt os ikke til planen, og vi gjorde ikke vores arbejde. Vi løb ikke med tilbage, og det var virkelig uprofessionelt.

- Det her er helt klart et hårdt tilbageslag, og det er uacceptabelt. Jeg er virkelig skuffet og sur over det. Det er et virkelighedstjek.

Over for Sky Sports kalder Bruno Fernandes nederlaget for frustrerende, skuffende og trist.

- Der er ikke langt mellem kampene lige nu. Vi har haft tilbageslag før, og vi har rejst os hurtigt igen. Det er det, der kendetegner Manchester United. Vi kan ryge ned, men vi er nødt til at rejse os igen med det samme, siger den portugisiske kreatør.

Nederlaget var en tangering af det største nogensinde i Uniteds historie og det største nogensinde til ærkerivalen Liverpool.