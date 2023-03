Viborg i top-6: Det bliver nogle sindssygt fede kampe

Modsat Viborg går Randers ind til de sidste kampe i grundspillet med alt på spil. De ligger på en femteplads, og Randers-cheftræner Thomas Thomasberg er glad for spændingen trods den tætte tabel.

- Det er fedt at være en del af det her, hvor hvert et point og hver en tackling er helt afgørende. Vi sidder ikke og regner på noget matematisk, men vi kigger på det helt til den sidste kamp i grundspillet.

- Jeg er ikke sikker på, at en enkelt sejr mere er nok for os med vores målscore sammenholdt med de andre hold omkring os. Det ligner i hvert fald, der skal flere point til, end der plejer, siger Thomas Thomasberg.

Randers møder AGF i næste runde og AaB i sidste runde i grundspillet. Viborg står over for intense topopgør i de sidste to runder af grundspillet, når modstanderne er FC Nordsjælland og FC København.