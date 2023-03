Shane Long er noteret for historiens hurtigste Premier League. For fire sæsoner siden scorede han for Southampton efter 7,69 sekunder i en kamp mod Watford. Tottenhams Ledley King havde inden lørdag scoret det næsthurtigste i tiden 9,82 sekunder.

Bournemouth gik åbenlyst efter at tage Arsenal på sengen fra kampens første sekunder. Holdet gav bolden op og angreb fluks gennem banens højre side.

Dango Ouattara førte bolden frem, og fra en position lige uden for straffesparksfeltet sendte han bolden ind i feltet, hvor Billing fuldførte chokangrebet.