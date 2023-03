Stage scorede forgæves i Bremen-nedtur

Danske Jens Stage scorede lørdag sit andet sæsonmål i Bundesligaen for Werder Bremen.

Trods målet endte Bremen med at tabe holdets kamp mod Augsburg med 1-2 på udebane.

Bremen kom bagud efter kun seks minutters spil, inden Stage stod for udligningen ti minutter efter.

Backen Leonardo Bittencourt slog et indlæg fra højre side af banen og serverede bolden for danskeren, der let kunne heade bolden i mål.