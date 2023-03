City overmandede Newcastle og haler ind på Arsenal

Manchester City holder trit med Arsenal i toppen af Premier League.

Lørdag vandt de lyseblå fra Manchester 2-0 hjemme over Newcastle og har - i hvert fald for en stund - kun to point op til førstepladsen.

City har 58 point, mens Arsenal med en kamp færre har 60 point. Sidstnævnte spiller senere lørdag mod Bournemouth på hjemmebane.