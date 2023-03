FCN og DBU går til sportsdomstol for at få talent i kamp

FCN har uden held søgt dispensation og fik heller ikke medhold af Fifas appeludvalg. Som sagen står lige nu, kan Sertdemir ikke spille professionel før til sommer.

- Vi er meget frustrerede over den afgørelse både på hans og vores vegne, for Zidan er FCN-spiller, og derfor vil vi også kæmpe for, at han kan komme til at spille kampe for os før den 1. juli, siger FCN’s sportschef, Jan Laursen, i pressemeddelelsen.

- Vi har gjort alt, som vi plejer, i forbindelse med hans transfer til FCN, så vi er meget overraskede og uforstående over for situationen, siger han.