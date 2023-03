AGF-AC Horsens 2-0

Yann Aurel Bisseck fik på ny en hovedrolle for AGF i offensiven. Den tyske forsvarsspiller pressede Magnus Riisgaard Jensen til et straffespark, som VAR opdagede efter et indlæg til bageste stolpe, da det viste sig, at Jensen havde arm på bolden. Patrick Mortensen omsatte dødbolden til 1-0, og i anden halvleg