Tomålsskytten Prip forløste kriseramte AaB i pokalen

Efter 12 minutter havde han kampens første afslutning på mål, men AaB-reservemålmanden Nico Mantl havde ingen problemer med at håndtere skuddet.

Derefter tog Viborg overtaget, næsten kun afbrudt af et fremstød fra Lucas Andersen, der endte med et indlæg, som Nicklas Helenius dog ikke kunne få ram på.

Generelt havde AaB svært ved at få spillet til at fungere i første halvleg - især offensivt.

Halvlegens bedste chance kom til Viborg FF’s slovenske midtbanestopper Zan Zaletel, der på et hjørnespark efter 28 minutter sendte et hovedstød lidt over mål.