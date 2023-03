VM-rekordholder Just Fontaine er død

Ifølge Transfermarkt nåede han 21 kampe med 30 mål til følge for det franske landshold.

Det blev dog aldrig til nogen trofæer med Frankrig i Just Fontaines tid.

Selv fik han senere muligheden for at rette op på det, da han kortvarigt blev ansat som landstræner i 1967.

Men han nåede kun at stå i spidsen for holdet i to træningskampe, der begge endte i nederlag.

Spillekarrieren endte i 1962 for Just Fontaine i en alder af blot 28 år efter gentagne skader.