Messi fik prisen som årets bedste ved Fifa-show

The Best Fifa Football Awards har været afholdt siden 2017. Det er anden gang, at Messi modtager prisen. Han blev også kåres som verdens bedste i 2019.

Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski har ligeledes fået prisen to gange. Sidstnævnte har modtaget den de seneste to år.

Argentinere tog i det hele taget godt for sig ved prisuddelingen. Argentinas landstræner, Lionel Scaloni, blev kåret som årets træner foran Real Madrid-træner Carlo Ancelotti og Manchester City-manager Pep Guardiola.

Argentineren Emiliano Martínez fik prisen som årets målmand, efter at også han spillede en stor rolle, da Argentina vandt VM.