Manchester United jagter fortsat tre andre titler i indeværende sæson.

Klubben ligger nummer tre i Premier League med otte point op til Arsenal, West Ham er modstanderen i FA Cuppens femte runde, og Real Betis venter i Europa Leagues ottendedelsfinaler.

Hollandske Erik ten Hag kom til klubben forud for sæsonen, og han er glad for, at han allerede har hentet den første titel til den engang så sejrsvante klub.

- Det handler om at vinde den første titel, og det har vi gjort nu. Det bliver man inspireret af, og det giver også stor selvtillid. Vi er stadigvæk i gang med at genoprette Manchester United, og det gør man ved at vinde trofæer, sagde Erik ten Hag søndag.

Forgængeren Ole Gunnar Solskjær og de efterfølgende vikarer Michael Carrick og Ralf Rangnick vandt ingen titler i spidsen for United.