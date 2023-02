Frederik Heiselberg ramte stolpen straks efter, han var kommet på banen, da hjemmeholdet satte et mindre tryk ind i jagten på en hurtig udligning. Men i store perioder forsømte midtjyderne at spille direkte. Modsat Brøndby rådede holdet ikke over en fysisk opspilsstation og var i stedet nødt til at prøve at kombinere sig igennem frem for at sparke indlæg i hovedhøjde. Fodbold handler også om variation.