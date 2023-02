Manchester United vandt sin første titel i seks år

Karius’ retur på fodboldens store scene blev ingen mindeværdig oplevelse. Han var chanceløs på det første mål, men kunne have gjort mere for at afværge Rashfords 2-0-scoring. Han kan dog ingenlunde klandres for nederlaget, for tyskeren havde også flere stærke redninger.

Forud for Uniteds fuldtræffere var det ellers Newcastle, som havde et overtag i boldbesiddelse og afslutninger på det engelske nationalstadion, men til ingen verdens nytte.

Heller ikke efter de to scoringer fandt Newcastle skarpheden på trods af flere pæne tilbud.

Derfor skal man stadig tilbage til 1955 for at finde Newcastles seneste nationale titel. Dengang vandt klubben FA Cup-finalen, og efter søndagens finale er titeltørken stadig på 68 år og bliver kun længere.