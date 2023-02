Kanonkugle og Kane forværrer krisen hos Chelsea

Afløseren Wesley Fofana fik gjort sig bemærket, da han i det 28. minut fik rettet en afslutning fra Pierre-Emile Højbjerg så meget af, at den tog stolpen. Det var første halvlegs bedste bud på en scoring.

Begge hold spillede med stor tænding, og temperamenterne boblede. Det kastede fem advarsler af sig, men det kunne reelt være blevet til mange flere.

Det hele kammede over i slutningen af første halvleg, da flere spillere blev involveret i tumult. Hakim Ziyech fik først et rødt kort for at have plantet en hånd i ansigtet på Emerson Royal, men efter at have genset situationen slap Chelsea-spilleren med gult kort.

Efter den lidt uskønne første halvleg begyndte anden halvleg med et brag.