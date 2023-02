Randers-teenager sænkede Lyngby med sent mål

Skarpheden manglede dog i afslutningerne, blandt andre hos Randers-frontduoen Marvin Egho og Alhaji Kamara samt Lyngby-teknikeren Rezan Corlu.

Målmændene Patrik Carlgren og Mads Kikkenborg gjorde det hæderligt opgøret igennem. Sidstnævnte var prisgivet, da Filip Bundgaard pludselig blev spillet fri i feltet til sidst og afsluttede med hårdhed og præcision.

Den eneste malurt i bægeret for Randers er, at forsvarskrumtappen Daniel Høegh måtte lade sig udskifte med et kvarter tilbage af opgøret. Høegh fik bolden i hovedet en håndfuld minutter tidligere og spillede i første omgang videre, men var for groggy til at fortsætte.