Stolpe og overligger stod i vejen i Liverpools nullert

Lige over Liverpool er Fulham, Newcastle og Tottenham placeret. Tottenham har på fjerdepladsen seks point mere end Liverpool for en kamp mere. Det er holdene i top-4, der kommer med i næste sæsons Champions League.

Liverpool, som i midtugen tabte 2-5 til Real Madrid i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League, spillede endnu en gang under niveau i denne sæson.

Der blev begået en del fejl i Liverpools forsvar, der kunne have kostet et mål eller to.

I første halvleg kom Liverpool-angriberen Diogo Jota tættest på en scoring, da portugiseren fra tæt hold headede bolden på stolpen efter 23 minutter.