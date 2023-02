City straffede Billing og co. og holder trit med Arsenal

Manchester City kom med et hurtigt svar på Arsenals sejr over Leicester tidligere lørdag. Det forsvarende mesterhold vandt 4-1 ude over Bournemouth i Premier League.

Dermed er Arsenals forspring i toppen af den bedste engelske fodboldrække igen skrumpet til to point. Arsenal har 57 point, mens City for en kamp mere har 55 point.