Poulsen og Leipzig dukkede Lindstrøm og co. i nøgleduel

Dortmund spillede sig samtidig forbi Bayern München og op på en foreløbig førsteplads i Bundesligaen, da holdet ude slog Hoffenheim, som var uden danskere i startopstillingen, med 1-0.

Kort før pausen blev Julian Brandt matchvinder, da han med ryggen rettede et frisparksindlæg i nettet. Kasper Dolberg fik de sidste 25 minutter for Hoffenheim, mens Thomas Delaney varmede bænk, og både Robert Skov og Jacob Bruun Larsen var ude med skader.

Dortmund har med sejren 46 point som duks, mens Bayern München og Union Berlin begge har 43 point før deres indbyrdes topbrag i München søndag.

Andetsteds var Jens Stage tæt på at komme på tavlen i Werder Bremens sikre 3-0-sejr over bundholdet Bochum, og Oliver Christensen leverede et clean sheet i en vigtig og snefyldt 2-0-sejr over Augsburg og indskiftede Mads Valentin.