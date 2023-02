- I kan spørge de øvrige i min familie, hvordan livet har været for mig og dem. Det har ikke været behageligt overhovedet. Jeg er med på, at tilhængere går hjem og er sure, fordi holdet ikke vinder.

- Jeg har fået nogle ikke specielt behagelige e-mails, hvor man har ønsket, at jeg dør, og at mine børn dør, siger Graham Potter ifølge AFP.

Han mener, at de engelske medier har et medansvar for, at stemningen er blevet så anspændt.

- Hvis man er blevet spurgt i fire måneder, om man føler sig under pres, fordi medierne skal sælge deres ting, hvad kan man så forvente, spørger han.