Tre franske spillere trækker sig inden VM i kvindefodbold

- Det er en trist dag, men nødvendigt for at passe på mit mentale helbred. Det er med tungt hjerte, at jeg informerer jer om min beslutning om at træde tilbage fra det franske hold.

Renard anses som en af de bedste forsvarsspillere i kvindefodbold.

Kort efter Renards udmelding fulgte Diani og Katoto trop og sagde, at de vender tilbage til landsholdet, når der er ”foretaget de nødvendige ændringer”.

Det franske fodboldforbund, FFF, siger, at det har noteret de tre landsholdsspilleres udmeldinger, og at det vil adressere dem på det næste møde i forbundets eksekutivkomité.

- FFF vil gerne understrege, at intet individ er over den institution, det franske hold er, lyder det fra forbundet.