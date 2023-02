FCN satte OB på plads i målfest og slog hul i toppen

Hjemmeholdet greb kampen offensivt an, mens OB virkede til at være tilfredse med et kompakt udtryk med fokus på omstillinger.

Resultatet betyder, at FCN nu topper Superligaen med syv point ned til Viborg på andenpladsen. OB er nummer syv efter 19 spillerunder.

OB startede opgøret med et dybt udgangspunkt, og det gav FCN plads til at spille rundt i egne kæder.

Efter 28 minutter lykkedes det FCN at finde plads centralt, og så kunne angriberen Wahid Faghir vende rundt og sende bolden over i det lange hjørne til 1-0.