FCK forlader overbygning og skal stå på egne ben

Det nye selskab er 100 procent ejet af Parken Sport & Entertainment, der fortsat ejer kontortårnene i Parken. Planen er, at det nye selskab skal leje stadion og kontortårne på en uopsigelig lejekontrakt, der løber i 30 år.

Idéen om at løsrive fodboldaktiviteterne i et selvstændigt selskab blev første gang luftet offentligt i september 2021.

Her oplyste Parken Sport & Entertainment, at man undersøgte muligheden for at placere fodboldklubben i et datterselskab for at give ”bedre mulighed for at vækste”, som Allan L. Agerholm formulerede det dengang.

Mens selskabet bag FC København altså er nyt, er ansigterne i toppen de samme. Jacob Lauesen fortsætter som administrerende direktør, og Peter Christiansen vil også fremover være sportsdirektør.