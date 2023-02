Vintersolen hang lavt over stadion og indhyllede Aarhus i et rødligt skær, da AGF og Silkeborg gik ind på Ceres Parks grønne tæppe. I højtalerne sang Thomas Helmig. På lægterne sang tilskuerne med. Der var lagt an til en begivenhedsrig aften.

Der var mere end håneretten på spil, da AGF tog imod lokalrivalerne Silkeborg IF søndag aften i Superligaen. En sejr til et af holdene ville sende det andet længere fra målet om topseks og mesterskabsspil.