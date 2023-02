AGF's eks-assistent får ansvaret i Southampton

Den tidligere FC København- og AGF-assistent Rubén Sellés får tre måneder til at overbevise Southampton-ledelsen om, at han skal være klubbens manager på lang sigt.

Premier Leagues bundprop oplyser på sin hjemmeside, at Sellés er blevet udpeget som manager i resten af denne sæson, der slutter 28. maj. Spanieren har haft ansvaret for holdet, siden Nathan Jones blev fyret for to uger siden.