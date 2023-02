Sevilla-målmand nedlagde aggressiv tilskuer i EL-avancement

Den serbiske keeper fik således hurtigt lagt tilskueren ned og fik holdt ham nede, indtil sikkerhedspersonale på stadion i Eindhoven fik eskorteret vekommende ud.

PSV var foran 2-0 og tæt på at lave et comeback efter at have tabt den første 16.-delsfinale 0-3. Kampen endte 2-0.

- Jeg kan forestille mig, at han var vred over PSV’s resultat, men hvis nogen angriber mig, så forsvarer jeg mig selv, siger Marko Dmitrovic ifølge det hollandske medie AD.nl.

- Han skubbede mig, så jeg holdt ham underholdt, indtil vagterne kom. PSV er en rigtig god klub, men jeg tror, at de får en stor straf efter det.