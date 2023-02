Manchester United er klar til ottendedelsfinalen i Europa League efter stormødet med FC Barcelona.

I torsdagens returkamp på Old Trafford vandt den engelske storklub med 2-1 efter at have været bagud med 0-1 ved pausen.

For en uge spillede de to hold 2-2 i Barcelona, og United avancerer derfor fra 16.-delsfinalerne med samlet 4-3.