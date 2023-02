Det var ventet, at Manchester City ville have mest boldbesiddelse, men RB Leipzigs lyst til at have bolden var nærmest fornærmende fraværende i de første 45 minutter.

Træner Marco Rose havde sat holdet defensivt op, men når hans spillere en sjælden gang fik erobret bolden, gjorde de absolut intet fornuftigt med den.

Første halvleg var decideret ringe fra tyskernes side, og selv om bussen stod godt parkeret på egen halvdel, så City ikke kom frem til meget, lykkedes det englænderne at komme til pause med en føring.