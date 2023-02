Lukaku sikrede Inter godt udgangspunkt mod Porto

Ud over de to målmænd og målscorer Lukaku kom også den portugisiske landsholdsspiller Otavio i fokus, men det var ikke for det positive.

I første halvleg havnede Otavio i tumult med flere Inter-spillere, fordi han ikke viste fairplay, men forsøgte at få en friløber, efter at en Inter-spiller havde sparket bolden ud af banen med vilje for at få tilset en skadet holdkammerat. Det kostede et gult kort til Otavio.

I det 78. minut fik Otavio så en advarsel mere for et klodset frispark, og så måtte han gå tidligt i bad.

Holdkammeraterne skulle forsøge at redde nulløsningen hjem, men det kunne de ikke.

Kort før tid viste Romelu Lukaku, hvorfor han er et bæst i boksen. Først oversprang han Pepe og headede bolden på stolpen, og belgieren fulgte selv op på riposten og kanonerede bolden i mål.