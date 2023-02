Real Madrid overvandt mareridtsstart i Anfields gavebod

Holdene kunne gå til pause efter 45 vanvittige minutter, men målorgiet var slet ikke slut. Desværre for Liverpool gjaldt det kun Real Madrid.

Den neutraliserede drømmestart så ud til at have ramt hjemmeholdet mentalt, og defensiven virkede fuldstændig skudt i smadder efter pausen.

Bare to minutter inde i anden halvleg snorksov forsvaret, da Eder Militao helt umarkeret på et frisparksindlæg og kunne heade bolden let ind til 3-2.

Salah, Nuñez og resten af englændernes offensive kavaleri så ud til at være blevet i omklædningsrummet, mens de forsvarende Champions League-mestre fra Spanien gjorde klar til at stikke kniven ind.

Heldet var med Real Madrid, da Karim Benzemas lidt lunkne afslutning efter et godt gennemspillet angreb tog en gedigen afretning på Joe Gomez og sejlede ind bag en frustreret Allison til 4-2 efter 55 minutter.