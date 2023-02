OB vragede Yankuba Minteh til weekendens opgør mod Randers FC i Superligaen, fordi han havde forbrudt sig mod interne regler, meddelte klubben.

Ifølge flere medier var Minteh taget i byen, hvilket var imod reglerne på holdet inden kampen, og det kostede den interne straf.

Nu meddeler klubben dog, at den unge spiller efterfølgende har været udsat for en hetz både online og på gaden, som gør, at han nu er sygemeldt på ubestemt tid.