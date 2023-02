DBU fratager agent licens efter dom for skattesvindel

DBU oplyser, at Alan Hvedehave fik frataget licensen i torsdags. Her blev han afregistreret som fodboldagent under DBU og fjernet fra unionens hjemmeside.

Alan Hvedehave blev dømt for skatte- og momssvindel for mere end tre millioner kroner. Skatteunddragelsen skete i årene fra 2012 til 2016.

Ifølge Helsingør Dagblad tilstod Alan Hvedehave samtlige 12 anklager om groft skatte- og momssvindel. Sagen, som lokalavisen beskrev 12. februar, blev behandlet som en ren tilståelsessag.

Dommen lød på et år og tre måneders betinget fængsel. Han kommer dog kun til at afsone straffen i tilfælde af ny kriminalitet i løbet af de kommende to år.